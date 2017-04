Cepillín lleva su espectáculo por EU sin problemas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cepillín no abandona sus deseos de estar en Televisión.



Hoy, dice, le gustaría mezclar la tecnología con la pantalla chica para llevar risas a los niños y no tan niños que disfrutan de su humor. Recientemente ha aparecido en varios programas de Televisa y, dice, tiene total disposición para cuando la empresa lo llame o le dé la oportunidad.



Mientras tanto, se encuentra de gira por Estados Unidos con el Circo de los Hermanos Caballero en donde que ha tenido oportunidad de estar cerca de paisanos en los campos agrícolas.



“Los niños rescatan un poquito de su México al estar aquí con ellos, hay paisanos que me han dicho que en México nunca me conocieron y hasta ahora han podido hacerlo”.



Durante su estancia allá, Cepillín asegura que no ha visto redadas ni menos afluencia a sus espectáculos por parte de los mexicanos.



“Estoy ahora en una feria de la fresa y está lleno, no hay ese pánico, si tú vienes acá a los campos de California es una infinidad la gente que se soba el lomo porque se la pasan agachados piscando fresa, es un trabajo muy duro y muchos de ellos vienen con visa y a muchos otros los patrones les ayudan a tramitarla”.



En su experiencia, también como trabajador mexicano en Estados Unidos, dijo que el gran problema que han tenido sus compañeros actores como Chabelita es que quienes los contratan no hacen los procedimientos correspondientes.



“Yo los conozco y los quiero mucho, Bonavides es mi cuate, igual los otros, el problema fundamental no es tanto del artista, el artista de una forma o de otra viene y yo creo que el empresario es el que comete el error de traer con engaños al artista, se supone que cuando nosotros venimos a trabajar, en mi caso vengo con mi visa de trabajo con mi hijo, nosotros tenemos una visa múltiple para entrar y salir de país las veces que queramos pero el empresario es serio, el circo Caballero tramita una visa meses antes de que uno venga, entonces aquí los muchachos que han sufrido eso yo pienso que también son muy culpables quien los trajo”.



Platicó que a él le fue otorgado este documento cuando Trump tomó el cargo y no tuvo ningún problema. Así que continuará con su gira durante un año y después volverá a México para seguir trabajando en sus risas.