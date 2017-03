Muñeco de "Kiko" es juguete del perro de Florinda Meza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Florinda Meza no tiene problemas con que su mascota use como juguete un pequeño “Kiko” de peluche, pues ella misma disfruta aventando el muñeco para que su chihuahua Bruno vaya por él.



Esto quedó revelado en una entrevista que ofreció la actriz al programa “Día D”, en el que platicó sobre sus buenos momentos con su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños.



Durante la plática, también se abordó el tema de su relación con Carlos Villagrán, quien encarnara a “Kiko”, y esto expresó Meza cuando le preguntaron qué pensaba del actor:



“Ni pienso ni no pienso, tengo muchas cosas en qué pensar”, expresó.

Casi al final de la entrevista, se aprecia en el video que entre los recuerdos que conserva Florinda, está una colección de muñecos de peluche de todos los personajes de “El Chavo”; “Kiko” no aparece en la escena, pues se encuentra en poder de Bruno.



En el 2015 Carlos Villagrán reveló que Florinda Meza buscó ser más que su “amiga” cuando ambos participaban en el programa “El Chavo del 8”.



“Hubo un tiempo que anduvimos como amigos, amigos íntimos, sin pasar a mayores”, relató al programa colombiano “La Red”.