Hackean y vigilan el futuro

En un futuro próximo, “La Mayor”, Scarlett Johansson, es la primera de su tipo: Una humana que fue rescatada de un terrible accidente a quien implantan una mejora cibernética para ser un soldado perfecto, dedicado a detener a los criminales más peligrosos del mundo.



Esa es la historia principal de “La vigilante del futuro” que se estrenará este viernes 31 de marzo en todas las salas de México.



Desde la publicación del manga original de Masamune Shirow en 1989, “Ghost in the Shell”, su nombre en inglés, ha inspirado a devotos seguidores de todo el mundo.



La franquicia ya incluye dos largometrajes de anime y dos series de televisión, así como novelas, videojuegos y juegos móviles.



El rodaje del filme se hizo en Wellington, Nueva Zelanda, con rodaje adicional en Hong Kong y Shanghai.



“En el anime, la Mayor es muy distante y eso la hace seductora y misteriosa”, comentó Ruperts Sanders, productor del filme en un comunicado.



“Con esta película, necesitamos poder entender por lo que está pasando. Nuestra historia mete al público a lo que está sucediendo en su interior y eso permite que el personaje crezca”, sostuvo.



La banda sonora, papel importante, estará a cargo del DJ Steve Aoki, y el resto con muy buena adaptación a cada cuadro del filme.



El mundo futurista de “La vigilante del futuro” se lleva a cabo con toda la acción, y el plus será el tema principal original de 1995.



Ficha técnica

“La vigilante del futuro”

Dirección: Rupert Sanders

Reparto: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Chin Han , Joseph Naufahu y Christopher Obi

Título original.: Ghost in the Shell

Fecha de estreno: 31-03-2017

Género: Acción