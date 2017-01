Jasmine Guy regresa al campus para drama de BET "The Quad"

NUEVA YORK(AP )

Jasmine Guy ha vuelto a la escuela ficticia, por tercera vez.



A los 54 años, ha tenido una carrera variada como bailarina, escritora y cantante y también como actriz, pero sigue siendo más conocida por su papel de la estudiante universitaria Whitley Gilbert en la serie de comedia derivada de "El Show de Bill Cosby" ''A Different World" ("Un mundo diferente"), que se transmitió de 1987 a 1993. Y también trabajó en la comedia universitaria de Spike Lee "School Daze" ("Aulas turbulentas").



Ahora, décadas después, regresa a las aulas para "The Quad", un nuevo drama de la cadena BET que transcurre en la universidad Georgia A&M y que se estrena el miércoles a las 10 p.m. (hora del este).



"Esa es la tercera universidad ficticia históricamente negra en la que he estado", dijo Guy con una sonrisa. "¡Y no tengo un diploma para demostrarlo!".



"The Quad" gira en torno a la ambiciosa y sensual doctora Eva Fletcher, quien, tras un tropiezo en su carrera, acepta trabajo como rectora de Georgia A&M. La acompaña su hija, una adolescente rebelde que cursa el primer año de la universidad.



La casa de estudios tiene un sinfín de problemas, financieros y otros. Y Eva —mujer y norteña que además tuvo un escandaloso romance con un estudiante de posgrado — no es bien recibida por sus colegas.