Selena Gomez publica video de The Weeknd

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante estadounidense Selena Gomez sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video de sus vacaciones en Italia donde aparecía The Weeknd.



Para acompañar el material puso un “emoji” con ojos en forma de corazón; sin embargo, poco después decidió bajar el video.



Algunos consideraron que el post significaba la confirmación de Selena de su romance con el cantante canadiense.



Gomez y The Weeknd fueron captados juntos a las afueras de un restaurante en Santa Mónica, California, a principios de año.

La intérprete se mostró especialmente cariñosa con él.



No obstante, la relación ya ha generado polémica pues la modelo Bella Hadid, ex novia de The Weeknd, dejó de seguir a Selena en Instagram y Justin Bieber, ex de Gomez, dijo a personas cercanas que la cantante sólo está usando al canadiense, tal como lo hizo con él.



Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado la relación.



Gomez también dio de qué hablar cuando se difundió en redes sociales una imagen en la que aparecía con muy poca ropa.