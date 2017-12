Hombres de negro contra el acoso

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Actores como Dwayne Johnson “La Roca”, Bradley Cooper o Tom Hiddleston se unen a la iniciativa de varias actrices y lucirán este color en los Globos de Oro, el mes de enero.



A mediados de diciembre muchas actrices anunciaban que acudirán de negro a la gala de los Globos de Oro que se celebra el próximo 7 de enero en protesta por el acoso sexual en Hollywood.



Pero no será solo cosa de ellas, muchos actores también lucirán este color para apoyar la causa que lleva azotando a la mayor industria del cine desde que se destapó el escándalo Harvey Weinstein hace unos meses.



Así lo ha confirmado hace unos días la estilista Ilaria Urbinati, que trabaja con los intérpretes Dwayne Johnson La Roca, Bradley Cooper, Garrett Helund o Tom Hiddleston, entre otros.



“Sí, los hombres también se levantarán en solidaridad con las mujeres en el movimiento de vestir de negro para protestar contra la desigualdad de género en los Globos de Oro. Al menos TODOS MIS CHICOS lo harán”, escribió Dwayne Johnson lo ha corroborado contestando al post de la diseñadora con un claro “sí, lo haremos”.



“Sobra decir que este no será el mejor momento para elegir ser el tío raro… solo lo comento”, avisó también la estilista en su mensaje en referencia a que esta causa merece la unanimidad de todos.



Una idea que comparte con otros colegas de profesión, como el asesor de moda Michael Fisher, que vestirá a los nominados Hugh Jackman y Sam Rockwell y aseguraba hace unos días a The Hollywood Reporter que la mayoría de los asistentes irán a la apuesta segura con un traje negro.