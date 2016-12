Debbie Reynolds no quería que su nieta fuera actriz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Billie Lourd, hija de la actriz Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, confesó en una entrevista en el programa “Late Night with Seth Meyers”, a mediados de mes, que su abuela no quería que ella fuera actriz.







La actriz de “Scream Queens” contó que Reynolds se molestaba cuando decían que la joven era la hija de Carrie Fisher, pues "ella quiere que la gente me diga la nieta de Debbie Reynolds. Es ofensivo para ella", bromeó.



Lourd, quien también tuvo una aparición en la película “El despertar de la fuerza”, de la saga “Star Wars”, contó la historia de cuando su abuela le compartió su diario para mostrarle los altibajos de la industria.



La actriz de 24 años de edad dijo que cuando comenzó a actuar, aunque en su familia no querían que lo hiciera, Reynolds le pidió que fuera a su casa y le enseñó los diarios de cuando ella actuó en “Cantando bajo la lluvia” (1952).



Entonces le pidió que leyera en voz alta sus historias, las cuales estaban en segunda persona. "Estás sentada en la silla de maquillaje, son las cinco de mañana. Te han quitado todas las cejas y ya no tienes pestañas. Tu cabello es una cáscara de sí mismo, y todo lo que querías ser era ser una maestra de gimnasia", recordó.



Al terminar la lectura Lourd recordó que su abuela le preguntó si estaba segura si quería ser actriz, a lo que ella respondió que sí.

Debbie Reynolds falleció un día después de la muerte de su hija Carrie Fisher.