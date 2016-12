Las muertes más emblemáticas en los comics

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este año no sólo se ha llevado a íconos de la música y la actuación también ha arremetido contra los cómics y sus héroes, esta semana sucedió algo insospechado, el héroe de “Eternia” “He-Man” murió a manos de su archienemigo “Mumm-Ra”.



Este año DC comics anunció que uniría los mundos de “He-Man” y “los Thundercats”, lo que nadie imaginaba es que esta mancuerna terminaría por quitarle la vida al “Príncipe Adam” (He-Man).



En su número más reciente “He-Man” y “Lion-O” se enfrentaban a “Skeletor” y “Mumm-Ra”. En la batalla la momia más temida de “Eternia” quita la “Espada del Augurio” y apuñala al “Príncipe Adam”.



Esta no es la única muerte que ha sucedido en las páginas de los comics y aquí hay un breve recuento de las más emblemáticas.



1. “Superman”. Tras una pelea épica con su némesis “Doomsday”, quien tras acabar con varios planetas llega a la tierra para hacer lo propio, tras una larga batalla, “Clark Kent” decide sacrificarse para salvaguardar la vida de la tierra y sus habitantes. Se dice que tras la bajas ventas que tenía el comic de “Superman”, DC Comics quiso apostar por traer a nuevos personajes a su páginas, razón por la que decidieron matar a uno de sus personajes más populares.



2. “Capitán América”. En las páginas de “Civil War” se retrató la pelea que existía entre superhéroes a favor del control gubernamental sobre ellos, unos estaban en contra y otros a favor. “Steven Rogers” decide entregarse para calmar los ánimos, pero mientras camina por las escaleras, recibe un disparó que le quita la vida.



3. “El hombre araña”. En un enfrentamiento que tuvo con el villano “Morlun”, un vampiro que buscaba absorber su fuerza vital, “Peter Parker” acaba hospitalizado, lugar a donde lo sigue el enemigo, quien en su intento de acercarse al héroe le rompe un brazo a “Mary Jane”. Tras despertar “Spider Man” mata a “Morlun” con dos aguijones que salen de sus muñecas y finalmente muere en los brazos de su amada.



4. “Gwen Stacy”. En el mundo de “Peter Parker” también sucede la muerte de su primer amor, “Gwen”, quien muere luego de ser secuestrada por el “Duende Verde”, quien la tenía en el puente “George Washington” cuando “Spider-Man” llegó a su rescate. “Osborn” la lanzó y “Peter” la sujetó de un pie con su telaraña. cuando la sube con su telaraña se da cuenta que estaba muerta.



5. “Linterna verde” (Hal Jordan). Luego de convertirse en el villano “Parallax”, Hal Jordan”, terminó su participación en la saga "La noche final"con su propia muerte. Tras sacrificarse para detener al “Devorador de Soles”, que había apagado el sol, “Hal” da su vida para acabar con el villano.



6. “Flash” (Barry Allen). En la “Crisis de Tierras Infinitas”, corre a hipervelocidad para revertir el flujo de antimateria de un cañón. Su metabolismo se acelera a tal punto que envejece hasta desvanecerse. Se convierte en un rayo, el mismo que cae sobre el mismo en el pasado y le da poderes.



7. “Robin” (Jason Todd). “Jason Todd” llegó a Etiopía en busca de su verdadera madre biológica y fue entregada por esta al “Joker”. El archienemigo del dúo dinámico lo golpeó con una barra de metal hasta matarlo y luego hizo explotar el lugar en el que se encontraba. “Batman” no llegó a tiempo, por lo que se ha sentido culpable desde entonces.