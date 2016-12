La fuerza permanece

GUADALAJARA, Jalisco(Agencia Reforma)

Carrie Fisher alcanzó a filmar su participación en "Star Wars: Episodio VIII", según confirmó un vocero de Lucasfilm al portal TMZ.



Se esperaba que la actriz se reuniera con Mark Hamill para "Star Wars: Episodio IX", la próxima cinta a rodarse el próximo año.



De acuerdo con declaraciones de Colin Trevorrow, director de Episodio IX, buscaba que el personaje de Leia Organa tuviera un peso importante en la película junto con Luke (Mark Hamill).



"Son íconos, pero también son personas que han sufrido una gran pérdida y desafío en el transcurso de todas estas películas", declaró Trevorrow a E!, sobre Luke y Leia.



Aún se desconoce de qué manera se logrará suplir la ausencia física de Carrie Fisher, pero tanto Disney como Lucasfilm analizan qué hacer para mantener la esencia e historia original de la saga.



Una doble



Una de las opciones que se están analizando es contratar a una actriz que continúe con la historia, y aunque se estudia esta posibilidad, también ha trascendido que podrían darle esa participación a un nuevo personaje, justificando su ausencia en el guión.



También se ha hablado que hacerla presente a través de la tecnología justo como ocurrió en "Rogue One", donde aparece Peter Cushing como Grand Moff Tarkin, pese a que falleció en 1994, aunque no todos los involucrados están de acuerdo porque es una opción cara y muy laboriosa hacer una recreación digital.



Hasta ahora, "Episodio VIII" se estrenará el 15 de diciembre de 2017, mientras que "Episodio IX" llegará el 23 de mayo de 2019, siempre y cuando el deceso de Carrie Fisher no atrase la producción.