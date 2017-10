Entre tacos, hamburguesas y banderas británicas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La quinta vez del ex Beatle en México refrendó su popularidad.



En la zona menos nice de los alrededores del Estadio Azteca, hay tacos de bistec de entre 15 y 20 pesos. Con lo que cuesta una gorra no oficial puedes comparte una orden de 10 tacos.

Ya adentro la cosa es parecida. Con lo que cuesta una gorra te puedes comprar un combo de hamburguesa, de esos que salen en unos 100 pesos.



Pero más allá de los tradicionales tacos mexicanos, el ambiente se sentía más londinense, y no sólo por aquello del frío del sur de la Ciudad de México sino porque los colores de la bandera británica andaban por todas partes.



La ocasión de que un sir, o llamémoslo elegante caballero llegara a tierra azteca, merecía el esfuerzo de hacerlo sentir en casa. Así es como los fanáticos de Paul McCartney se pusieron guapos y desembolsaron unos cientos de pesos para sentirse parte del momento en la nueva vista del ex Beatle.