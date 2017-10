Octubre se pone "extraño"

(GH)

Will volvió a casa después de estar cautivo en “El mundo del revés”, una dimensión desconocida.



Sus recuerdos de su experiencia le impedirán al niño retomar su vida normal junto con sus amigos, quienes se dan cuenta de que aún hay más cosas extrañas por descubrir, además de confirmar a más miembros del elenco como Winona Ryder y David Harbour.



La exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”, que estrenó en julio del 2016, regresó el 27 de octubre con el estreno de su esperada segunda temporada, la cual se situará un año después de los sucesos del último episodio de la primera parte de la historia.



La ficción creada por los hermanos Duffer trae de vuelta las aventuras a los pequeños protagonistas Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp. Sin embargo, el regreso más esperado es el de Millie Bobby Brown, quien confirmó que es parte del elenco para resolver la incógnita de si su personaje “Eleven” había muerto o no.



Nuevos talentos



La llegada de la segunda temporada traerá también a nuevos personajes; el más sonado de todos, será Sean Austin, quien interpretará a “Bob Newby”, un ex compañero del instituto de Hopper y Joyce, con quien comienza a tener una relación romántica y verse como una posible figura paterna para sus hijos.



También Sadie Snik, de “The Americans” se une a “Stranger Things” con el personaje “Max”, una niña segura de sí misma que romperá los estereotipos femeninos de aquella época. Drace Montgomery, conocido por “Power Rangers” hará al hermanastro de Max, quien es un chico encantador que esconde una naturaleza violenta.



Los nuevos episodios



Netflix decidió liberar un trailer con los nombres de los 9 episodios que la conforman para aumentar la emoción de los seguidores el programa.



Títulos como “MadMax”, “Truco o trato, bicho raro”, “El Renacuajo”, “Will, el sabio”, “El hermano perdido”, “La cabaña secreta” y más, hicieron que el público especulara algunos de los acontecimientos que se avecinarían para la serie, entre ellos la explicación de lo que hay en la “otra dimensión” y más revelaciones sobre la extraña protagonista “Once”, interpretada por Millie Bobby Brown.