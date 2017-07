Evacuan Tomorrowland en Barcelona por incendio en el escenario

(GH)

Un gran incendio en el escenario del festival de música electrónica Tomorrowland ha obligado a desalojar este sábado a cerca de 20 mil personas que se congregaban en ese momento en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet, informó El País Al lugar de los hechos arribaron once dotaciones de bomberos, además de los Mossos d'Esquadra y ambulancias. Los equipos de emergencias aclaran que no se resultaron heridos y la evacuación se ha realizado con normalidad.El incendio se generó en el escenario principal, donde se estaba presentando un espectáculo con juegos pirotécnicos.El festival, creado en Bélgica, es uno de los más importantes que se organizan en Europa en el ámbito de la música electrónica.La presente era la primera edición que se realizaba en Barcelona, donde se conectaba precisamente en directo con la cita de la localidad belga de Boom, al norte de Bruselas. La fiesta estaba prevista que duraría 12 horas.Muchos de los asistentes han compartido fotos y vídeos en las redes sociales donde se pueden apreciar las llamas de gran magnitud en el escenario.