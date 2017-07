"Chicharito" coquetea en Instagram con actriz española

(GH)

Javier ‘Chicharito’ Hernández parece estar listo para darle una nueva oportunidad al amor.Después de su sonada ruptura de compromiso con Lucía Villalón y el efímero romance con Camila Sodi, parece que el delantero del West Ham United está dispuesto a conquistar a la actriz española Andrea Duro.La versión del interés que tendría Hernández Balcázar por la española de 25 años, se desató desde que el goleador histórico de la Selección Mexicana comentó una foto de la Torre Eiffel que la actriz publicó en Istagram de la siguiente manera: “¿Hola, quiero conocerte, me dejas?”.Además, el delantero le dio "Like" a la gran mayoría de fotos de la actriz y compartió una misteriosa foto argumentando que no era nadie del pasado.