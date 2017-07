Los simios no se han extinguido

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La tercera entrega “El planeta de los simios: La guerra” podría no ser el final de la franquicia, considera su protagonista Andy Serkis.



De acuerdo con el actor, quien da vida a César, el líder de los simios, hay planes para continuar la historia porque la intención es ligarla con los filmes de los 60.



“No significa que sea el final de ‘El planeta de los simios’ porque siempre supimos que teníamos que apuntar a la historia original. Y en la trama que hemos creado aún le falta mucho para llegar a ese punto.



“Hay posibilidades de hacer más películas por lo que no creo que sea el final de la franquicia”, dijo Serkis.



Y, aunque no descarta volver a colaborar en la franquicia, sostuvo que tendría que ser con otro personaje porque, si de algo está seguro, es que será la última vez que aparezca César.



“Este es el final de un capítulo particular que hemos llamado el Ciclo de César, que es su historia y queríamos que tuviera un cierre la creación de esta leyenda, de esta figura entre mítica y religiosa, esa a la que los simios se puedan referir, como nos referimos a Moisés, que fue el liberador de la sociedad.



“Pero no significa que no pueda regresar, lo bueno de la actuación con la tecnología de captura de movimiento es que siempre puedes hacer otro personaje”, agregó.



Alegoría de la condición humana

Desde su punto de vista, la historia de “El planeta de los simios” ha cautivado a las audiencias porque es una alegoría de la condición humana.



“Por eso nos fascinan los simios y los podemos ver una y otra vez porque sentimos y pensamos que entendemos su manera de actuar.



“Cuando se hizo la original de 1968 tenía cierto cometido social y todos los filmes de la época igual. La razón por la que aún funcionan estas historias está en su ADN y su capacidad para reflejar a la humanidad y el momento en el que estamos”.



Y aseguró que sobre todo en este momento de la humanidad es de suma importancia que se hable de temas interesantes en las películas.



“Como contadores de historias tenemos que hacer lo mejor posible para expresar y usar los métodos para mostrarle al mundo cómo estamos y hacerle pensar acerca de estas cosas. No de una manera política sino a través del entretenimiento”, compartió el británico.



Ficha técnica

Película: “El planeta de los simios: La guerra”

Director: Matt Reeves

Guion: Mark Bomback, Matt Reeves (Novela: Pierre Boulle)

Música: Michael Giacchino

Fotografía: Michael Seresin

Reparto: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Gabriel Chavarria, Max Lloyd-Jones, Terry Notary, Sara Canning, Ty Olsson, Devyn Dalton Productora: 20th Century Fox / Chernin Entertainment