Le da las gracias a Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de su polémica salida del programa "Ventaneando" y su visita en "Hoy", Atala Sarmiento confesó que ahora que todos están más tranquilos platicó con su ex jefa, Pati Chapoy, pues necesitaba dejar las cosas en paz entre ambas y decirle lo mucho que significó trabajar a su lado.



"Le dije lo que tenía que decirle y le agradecí profundamente, le deseé lo mejor porque esto no tiene por qué terminar mal, también le dije que no olvide lo que significó en mi vida laboral y personal", relató Sarmiento.



La conductora de televisión confesó que la respuesta de Pati Chapoy fue muy cordial.