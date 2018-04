Mejor campaña, la que dé prisión a quienes abusaron de México: Derbez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Eugenio Derbez aún desconoce por quién votar en las próximas elecciones presidenciales, pero piensa que la mejor campaña sería aquella que diera prisión a quienes han abusado de México, como los ex gobernadores.



Aunque lo más importante es el cambio de actitud de cada quien.



"El problema está también en nosotros los mexicanos porque luego nada más echamos la culpa al gobierno, pero dónde está ese México que apareció el 19 de septiembre en el que podías salir a la calle porque todo mundo te preguntaba si necesitabas algo, ese México existió por una semana y desapareció".



Agregó que llegas a México y te asaltan tus propios hermanos mexicanos, "te roba el plomero, el mecánico, te ve la cara el que puede y mientras no cambiemos el país de raíz, seguirá habiendo crimen, secuestros y dejará de ser el México que alguna vez fuimos".



Estará en la entrega de Premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano.



Cada que Eugenio Derbez desea hacer algo serio en cine, fuera de la comedia, recibe presiones de los estudios para enfocarse en la comedia.



Pero no quita el dedo del renglón y negocia que tras ciertas entregas de filmes que hagan reír al público, pueda concretar un drama.



"De hecho es una lucha constante que tengo conmigo, con toda mi gente y los estudios; quiero hacer algo más profundo y tengo la presión de los estudios de hacer algo más comercial.



"Cada vez que quiero hacer algo así, no saben los round que me tengo que aventar, les digo que tengo algo increíble (de otro género) y me lo rechazan, por allá es difícil porque para ellos (los estudios) es una máquina de hacer dinero y yo quiero usar la pantalla para expresar muchas cosas, digo, me encanta hacer reír a la gente, pero también me gusta hacerlos pensar, sentir, y desgraciadamente todo en esta industria es dinero y tengo mucho la presión", indica Derbez.



"No se aceptan devoluciones", su ópera prima, recaudó en EU más de 39 millones de dólares, lo que abrió la puerta para realizar en ese país "Cómo ser un latin lover" y estrenar, próximamente, "Hombre al agua", que protagoniza al lado de Anna Faris ("Scary movie").



Derbez fue de los principales comediantes en la pantalla chica durante fines del siglo pasado e inicios de éste, con "La Familia Peluche".



A pregunta expresa considera que en cine la comedia mexicana es diversa, género que la gente desea ver.



"Hubo un tiempo en el que el cine mexicano era oscuridad, tragedia, estuve estudiando el mercado tanto para 'No se aceptan devoluciones' y me preguntaba por qué no se hacían comedias en México, yo lo veía claro.



"Sentía que había un mercado, había hambre de algo más ligero y ahora todo es comedia, al grado que se está abusando de ella y no hay un equilibrio", considera.



Derbez se encuentra en esta ciudad para conducir la quinta entrega de los Premios Platino, a lo mejor del cine iberoamericano.