¡Quiere canción con "El Buki"!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego del exitoso concierto que Christian Nodal ofreció la noche del viernes en el Teatro del Pueblo de la Expo Gan Sonora 2018, el artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco que aún no tiene título ni fecha de estreno; sin embargo, en rueda de prensa, el oriundo de Caborca adelantó que está en pláticas para grabar una canción con Marco Antonio Solís para incluirlo en su siguiente álbum.



"Ahorita me gustaría grabar con Marco Antonio Solís, o empezar una gira con él. Eso es lo que está mi mente, en lo que estoy enfocado ahorita. Tenemos gente en común con la que hemos trabajado", dijo Nodal a los medios.



"Hasta ahora todo se ha dado positivamente, sólo es cuestión de sentarnos a platicar y primero Dios se hace. Hemos estado con el gusto de estar con Pepe Aguilar y Marc Anthony. Ahorita mi tirada es el buki", continuó.



Podría incursionar en la televisión



El joven cantante que recientemente acaba de ganar tres premios Billboard Latinos como "Artista del año, debut", "Canción regional mexicana" (Adiós amor) y "Artista regional mexicano, solitario" adelantó que también podría incursionar en la pantalla chica, pues ya tiene dos propuestas para aparecer en series televisivas de México.



"Ahorita gracias a Dios hay dos propuestas que vamos a ver si se hacen en el 2018; las dos son muy buenas y sería en México. Vendría siendo una serie de televisión, y sólo tendríamos que checar si se hace o no se hace", comentó.



No le haría al urbano



Aunque hace poco Maluma se declaró fan de Christian Nodal en sus redes sociales y se especulaba una posible colaboración, Christian dijo que no hay aún planes para entrar en el género urbano, sin embargo, no descarta hacer alguna fusión que podría incluir al cantante o a David Bisbal, con quien ya grabó "Probablemente", tema que también estuvo nominado a los Billboards.



"Ahí lo miré –risa- No me atrevería a entrarle al género urbano, pero me gustaría hacerle una mezcla. Creo que en lo que estamos grabando se podrá escuchar algo nuevo, con mucho respeto, con el fin de hacer música de buen gusto, con artistas de otro género", agregó.



"A David Bisbal no me tocó verlo dentro de los Billboards, pero nos mensajeamos, estamos al tanto. Nos tocó estar en la categoría de "Canción regional del año" con "Adiós amor" y "Probablemente" y es muy probable que se venga algo nuevo con alguien del género urbano. No puedo adelantar nada, apenas andamos seleccionando las canciones", finalizó.