Fundador del Fyre Festival habló sobre el desastre en Bahamas

"Fuimos un poco ingenuos al pensar que por primera vez podíamos hacer esto nosotros mismos. El próximo año, definitivamente empezaremos antes", dijo el cofundador del festival, Billy McFarland, de 25 años, informó Billboard El Fyre Festival, con sede en Bahamas, se suponía sería un evento ultra exclusivo de conciertos para las más selectas estrellas, modelos Instagram y ultra ricos. Ese era el plan, al menos.Lo que en realidad ocurrió fue todo menos una escapada de lujo en las arenas soleadas, sino un inacabado festival, alojamiento poco acogedor donde la falta de comida y personal llevó a la cancelación del evento de dos fines de semana.El director del festival de 25 años, Billy McFarland, quien coorganizó el evento con el rapero Ja Rule, dio su opinión sobre la debacle en una entrevista con Rolling Stone."Hoy es definitivamente el día más difícil de mi vida", dijo McFarland.Se abrió sobre su pasado como un programador de computadoras y su amor por el océano y la música rap, lo que llevó a su reunión Ja Rule para convertirse en socios."Comenzamos este sitio web y lanzamos esta campaña de marketing del festival", continuó McFarland. "Nuestro festival se convirtió en algo real y tomó vida propia". Nuestro siguiente paso fue agendar a los artistas para hacer un verdadero festival de música. Fuimos entusiastas, y ahí es cuando la realidad y los obstáculos nos golpearon".La localidad del festival, Exuma, en las islas Bahamas, resultó un escenario difícil para un festival de la escala que McFarland había esperado albergar."No había una manera viable para que los huéspedes llegaran ahí, no había agua ni alcantarillado", dijo. "Fue casi como si hubiéramos intentado construir una ciudad a partir de la nada y nos costó casi todos nuestros recursos personales hacer que esto sucediera, y todo lo que teníamos, para hacer que este festival continuara".El clima volátil de la isla no ayudó a la causa. "La mañana del festival, una tormenta maligna entró y tomó la mitad de nuestras tiendas y tuberías de agua reventadas", dijo McFarland. "Fue cuando nos dimos cuenta, 'Wow, no podemos hacer esto'".También habló sobre el hecho de que muchos invitados quedaron varados en el aeropuerto tratando de salir de la isla. "El tiempo, por desgracia, demoró los vuelos y los hizo correr entre sí en términos de estar cerca cuando un montón de gente estaba llegando. Desafortunadamente fue algo que no tenía ningún control y esto hizo que las cosas fueran inaceptables para los huéspedes y nos sentimos mal por ello".Sin embargo, McFarland parecía optimista de que el festival podría tener mejor suerte en el futuro, citando la inexperiencia del desastroso evento.McFarland prometió reembolsos y también declaró que "estaremos donando 1 dólar con 50 centavos [por boleto] a la Cruz Roja de Bahamas".