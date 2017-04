Amenazan con filtrar nueva temporada de "Orange is the New Black"

(GH)

Un hacker aseguró haber robado la nueva temporada de "Orange is the New Black" y está solicitando a Netflix una cantidad no especificada de dinero a cambio de no difundirla completa.



El sujeto, que usa el nombre de The Dark Overlord, habría subido el primer episodio de la quinta temporada en un servicio ilegal para compartir archivos.



El estreno oficial de nuevos episodios de "Orange is the New Black" está programado para el próximo 9 de junio.



Por su parte, Netflix señaló que un pequeño proveedor de producción que trabaja con varios estudios importantes de televisión había sufrido una violación a su sistema de seguridad.



La plataforma de Internet describió el asunto como una "situación activa" que está siendo investigada por el FBI y otras autoridades.





Fuente: Emol