Hanks y Springsteen rinden homenaje a Jonathan Demme

NEW YORK (AP )

Bruce Springsteen y Tom Hanks rindieron homenaje el viernes por la noche al cineasta que los reunió en la película “Filadelfia”, por la que ambos ganaron el Oscar.



“Dios bendiga a Jonathan Demme, acabamos de perderlo”, dijo Hanks a la audiencia en la serie Narradores del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Demme, ganador del Oscar al mejor director por "Silence of the Lambs" (El silencio de los inocentes), murió de cáncer el miércoles. Springsteen, quien ganó el Oscar a la mejor canción por “Filadelfia”, dijo que Demme fue una “inspiración” para él.



Hanks, galardonado por el papel protagónico en la misma película de 1993, hizo el papel de fan durante el diálogo de una hora en el que preguntó a Springsteen acerca de su vida y los comienzos de su carrera. El actor frecuentemente invitó al público a corear hits como "Rosalita" y "Growin' Up".



Al final de la velada, Hanks agradeció a Springsteen en nombre de los fans. “Nos haces felices por haber nacido en Estados Unidos y siempre querremos mantener los ojos abiertos para ver a las chicas en sus vestidos de verano”, en alusión a dos de los temas más conocidos del cantautor.



Entre los asistentes se encontraba Malia Obama, la hija mayor del expresidente Barack Obama.