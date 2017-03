José José denuncia a estafadores

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

José José subió este martes un video a las redes sociales en el que acusa a “gente que está lucrando con su enfermedad”.



El cantante mexicano aparece en un video en el que advierte sobre personas inescrupulosas que están realizando colectas de dinero en su nombre y rechaza que él o su familia hayan autorizado a persona alguna para tal propósito.



Por fortuna, dice el cantante mexicano en el video, “estoy arropado por mi familia y mis amigos, (de modo que) no necesito dinero”.



En el video publicado en el canal Amigos de “José José Club de Fans“, en YouTube, el Príncipe de la Canción afirma: “Yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Toda esa gente que empieza a pedir dinero es para ellos”.



Alerta sobre engaño

No se dejen engañar por estafadores, exhorta José José a sus fans.



El cantante, quien al finalizar la semana pasada confirmó que padece cáncer en el páncreas, menciona a una persona que identifica como “Javier“, quien está pidiendo 250 dólares por persona en Puerto Rico.



“Por favor no le den nada a nadie que pida dinero para mí”, insiste en el video, presumiblemente grabado en el Instituto Nacional de Nutrición Dr. Salvador Zubirán, donde se encuentra internado desde hace un mes.



Visiblemente demacrado, pero con voz firme y clara, reitera el llamado a sus seguidores a que no se dejen engañar y no den dinero a nadie que lo pida en su nombre.



“Todo va muy bien”, finaliza José José su video.