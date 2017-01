"Hidden Figures" se lleva el premio al Mejor Elenco

(AP )

El elenco de "Hidden Figures" se llevó el máximo honor de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla este domingo, cuando gran parte de la velada estuvo dominada por protestas contra la orden del presidente, Donald Trump, en cuanto a inmigración.



La victoria de la cinta de drama sobre un grupo de mujeres matemáticas negras resultó una gran sorpresa. Aunque la favorita al Oscar "La La Land" no estaba nominada en la categoría, la mayoría anticipaba que el premio recaería en "Moonlight" o "Manchester by the Sea".



Varios aspirantes al Premio de la Academia continuaron cementando su estatus de favoritos, incluidos Emma Stone, Viola Davis y Mahershala Ali. Pero el SAG al mejor actor fue para Denzel Washington por su actuación en "Fences", y no para el elogiado Casey Affleck.