Miss Francia gana Miss Universo

Pese a las predicciones de los internautas de redes sociales, la francesa Iris Mittenaere se llevó la corona de Miss Universo; la cual recibió de la reina anterior Pia Alonzo; de Filipinas. Andrea Tovar, representante de Colombia quedó en segundo lugar; mientras que Raquel Pelissier, Miss Haití, fue elegida como suplente de Miss Universo 2017.Desde el principio del concurso, Miss Francia se convirtió en una de las favoritas de la noche, además de acertar correctamente en la ronda de preguntas y respuestas al ser cuestionada sobre si era correcto que los países abrieran o cerraran sus fronteras a los extranjeros.“En Europa tenemos fronteras abiertas, en Francia queremos tener la mayor globalización posible, quizás algún día cambie pero por ahora tenemos las puertas abiertas, eso nos permite viajar más y aprender de lo que hay afuera en el mundo” contestó.Con la conducción a cargo del comediante Steve Harvey; la noche de Miss Universo estuvo plagada no sólo de glamour, presencia y belleza; sino además de chistes y bromas del fatídico error del humorista el año pasado al equivocarse con el nombre de la ganadora del certamen.Tales fueron las referencias, que antes de anunciar a la ganadora, la Miss Universo 2016; Pia Alonzo, le hizo entrega de unos lentes gigantes para leer la tarjeta con el nombre de la nueva reina.Después de superar la ronda de 13 y 9 semifinalistas, Kristal Silva, representante de México, no logró avanzar a la siguiente fase de Miss Universo.El gobernador de Tamaulipias, Francisco Cabeza de Vaca, empleó sus redes sociales para felicitar a la mexicana por su desempeño en el certamen de belleza y poner el nombre del País en alto.“Reconocemos a #KristalSilva” por haber puesto en alto a México en #MissUniverso ¡Orgullosamente de #Tamaulipas!”, escribió en Twitter.Originaria de Tamaulipas, Kristal, quien sueña con ser conductora o actriz de televisión, fue elegida entre las 84 concursantes de Miss Universo para pasar como semifinalista en la pasarela en traje de baño y desfilar en la etapa de vestidos de noche donde lució con un modelo plateado con tirantes pequeños, espalda descubierta y escote.“Me encanta todo, mi México, la cultura, la gente, su comida. Me encanta cantar, bailar, soy una mujer con sangre latina. Mi familia es lo más importante, son las personas que hasta el momento han estado conmigo sin importar mis debilidades, mis fracasos”, declaró Kristal en un video promocional, al ser nombrada como una de las 9 semifinalistas en traje de baño.“Hace tres años tuve la oportunidad de estar en el concurso nacional y no lo hice. Después de tres años lo volví a intentar, gané y me cambió la vida. Tener esta oportunidad lo hace más satisfactorio”.