Eliminan a México de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de superar la ronda de 13 y 9 semifinalistas, Cristal Silva, representante de México, no logró avanzar a la siguiente fase de Miss Universo.



Las seis seleccionadas para la siguiente ronda son:



Iris Mittenaere, Francia



Mary Were, Kenia



Andrea Tovar, Colombia



Maxine Medina, Filipinas



Chalita Suansane, Tailandia



Raquel Pelissier, Haití



Las elegidas tendrán que responder preguntas del jurado que después elegirá a las tres finalistas.



El Mall of Asia, de Filipinas es el escenario donde se realiza el concurso, conducido de nueva cuenta por Steve Harvey.



La ganadora llevará el título de Miss Universo 2016 debido a un desfase en los concursos, pues no se realizó en 2014.