México pasa a semifinales de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cristal Silva, representante de México en Miss Universo, fue seleccionada para pasar a la fase de semifinales.



De entre las 86 participantes, Silva fue elegida para el siguiente grupo de 13 semifinalistas.



Luego de que Steve Harvey mencionara su nombre, Cristal pasó al frente y habló de la ocasión en que se cayó en un concurso de belleza.



"Fue hace tres años y me sentí muy nerviosa. Creo que lo tomé como una oportunidad para decir 'aquí estoy, soy México' y le saqué provecho a eso y nada pasó".



Aquí la lista de semifinalistas que se han anunciado hasta ahora:



Mary Were, Kenya



Kezia Warouw, Indonesia



Deshauna Barber, USA



Cristal Silva, México



Valeria Piazza, Perú



Keity Drennan, Panamá



Andrea Tovar, Colombia







La ganadora del concurso llevará el título de Miss Universo 2016 debido a un desfase en el concurso, pues no se realizó en 2014.



El Mall of Asia, de Filipinas es el escenario donde se realiza en el concurso, en el que varias ex Miss Universo forman parte del jurado.