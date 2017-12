Saoirse Ronan pasa a la adultez con 'Lady Bird'

BEVERLY HILLS, California(AP )

Saoirse Ronan observa la ensalada de langosta en el restaurante Spago en Beverly Hills y enfrenta una decisión difícil sobre los tomates cherry que incluye. A ella no le gustan, pero tampoco le gusta pedir que modifiquen sus platillos.



“Es tan irlandés”, explicó Ronan. "En Irlanda te sientes tan culpable de pedir que le quiten algo a tu plato, nadie lo haría, pero me gusta que lo hagan por acá, ¡me gusta la valentía!”.



Tras un momento de deliberación decidió ir por el lado americano y le pidió al mesero si podría quitar los tomates cherry.



“Sin ningún problema”, le responde sin chistar.



"América", dice ella suspirando y sonriendo.



Ronan llegó recientemente a California tras filmar "Mary Queen of Scots" en Escocia y está comenzando meses de campaña para "Lady Bird", la cinta semiautobiográfica de la guionista y directora Greta Gerwig que sorpresivamente se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de premios. Hace poco incluso superó a la galardonada con el Óscar a la mejor película “Moonlight" como la cinta con mayor recaudación de la distribuidora A24.



Ronan interpreta al alter ego de Gerwig, Christine McPherson, quien insiste en que la llamen Lady Bird por motivos que nunca quedan completamente explicados en la película.



Ella está entre sus solicitudes para entrar a la universidad, cambiar de amistades, chicos y una relación cada vez más tensa con su madre, interpretada por Laurie Metcalf. A Ronan le ha valido algunas de las mejores reseñas de su carrera y posiblemente la lleve a su tercera nominación a los Oscar a sus 23 años.



"Sé que estamos haciendo una entrevista pero me siento mal de solo hablar de mí”, dijo Ronan apesadumbrada. “Llega un momento en el que estás haciendo prensa y dices ‘acabo de hablar sobre mí por tres semanas’”.



A pesar de esto Ronan está de bastante buen ánimo hoy (aunque parece que siempre está así) porque su madre, a quien califica de su “mejor amiga”, viajó para quedarse con ella por un tiempo.



Ya con dos nominaciones a los Óscar (es una de las actrices más jóvenes en recibir una nominación por un papel de reparto, a los 13 años por "Atonement", y una nominación como mejor actriz a los 21 por "Brooklyn") Ronan está definitivamente adelante de muchas de sus colegas y es adorada por aquellos que han trabajado con ella.



"Saoirse es la mejor compañera de reparto del mundo”, dice Metcalf. "Es una hermosa mezcla entre alguien con una ética laboral seria y a pesar de esto sabe cómo hacer que las cosas sean ligeras en el set y bromear con los miembros del equipo de producción y el elenco y también logra estar completamente presente tan pronto como sea hora de trabajar”.



Ryan Gosling, quien la dirigió en "Lost River", ha llegado a decir que es Meryl (Streep) "renacida".



Y a pesar de esto Ronan todavía tenía dudas sobre su actuación en "Lady Bird" por meses, pues temía que no le hubiese hecho justicia a su papel o peor aún, que no fuera “suficientemente buena para Greta”.



El primer día de la producción, dijo, sintió que no había entendido completamente a su personaje.



En lo personal también está en un momento en su vida en el que siente que todavía está tratando de entender algunas cosas.



"Siempre he adorado (actuar), pero es todo lo que conozco. Y tuve pánico recientemente porque pensé que tenía que hacer otras cosas. Tengo que viajar, incluso me di cuenta que cuando trabajo no puedo leer, no puedo ver televisión no puedo hacer nada, supongo que puedo escuchar podcasts pero realmente no puedo ser estimulada por nada más que los proyectos. Tu mundo se vuelve tan pequeño”, dijo Ronan. "Así que el año pasado me tomé 6 meses antes de 'Mary' y es lo mejor que pude haber hecho. Simplemente te recuerda que hay un mundo ahí afuera más allá de lo que estamos haciendo”.



En parte eso vuelve tan especial a "Lady Bird" y su habilidad para resonar en muchos tipos diferentes de personas que se reconocen en la historia. Ronan, con todo y su capacidad para parecer terrenal y propia frente a la cámara, recuerda lo solitaria que se sentía siendo adolescente. Y cuando se mudó por su cuenta a los 19 o 20 años, sintió que estaba viviendo su vida adulta como una especie de imitación, por ejemplo, espiaba los carritos de supermercado de otros adultos para tener pistas de lo que debía comprar (¡Oh, huevos!).

Algo que la reconfortaba en esa época era el programa de HBO "Girls".



“A pesar de que eran un poco mayores, Lena (Dunham) y Jenni (Konner) capturaban lo que significaba ser una chica en una ciudad por tu cuenta y sin saber qué (grosería) estabas haciendo ... Sientes que te están comprendiendo”, dijo. “Espero que 'Lady Bird', bueno, siento que está haciendo eso, ayuda a la gente a sentir que están siendo comprendidos”.



Eso es algo que su mamá hizo para ella con su actuación en "Lady Bird".

“Mi mamá fue tan sabia, me decía todo el tiempo que el hecho de que no terminas de comprenderla por completo o que te tiene a la expectativa es de alguna manera bueno porque ella es más o menos así. Yo, Greta y Lady Bird estábamos tratando de entenderla juntas. Eso me hizo sentido”, dijo Ronan. “De alguna manera el personaje cobra vida por sí mismo y simplemente tratas de seguirle el paso”.



La crianza de Ronan sale a relucir al final de la comida cuando mira su ensalada sin tomates cherry a medio comer. Amablemente pide una bolsa para llevar, pero no tiene la intención de llevársela. Simplemente no quiere ofender al chef.



Ronan se encoge de hombros: "Es tan irlandés”.