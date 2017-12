Acusan a Selena Gomez y a '13 Reasons Why' de incitar a niña al suicidio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La serie de Netflix "13 Reasons Why", producida por Selena Gomez, se encuentra en medio de la polémica luego de que el padre de una menor anunciara que demandará a la serie y a la cantante por ser responsable indirecta de la muerte de su hija de 15 años.



De acuerdo a Radar Online, en abril, Bella, una niña estadounidense de 15 años, intentó suicidarse en el armario de su habitación, ahí sus padres la encontraron colgada, la llevaron al hospital pero murió 10 días después.



John Herndon, el padre de la menor, informó que su hija, quien enfrentaba una lucha contra la depresión, se qitó la vida después de ver la primera temporada de la serie.



"Selena Gomez y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto bien.



Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante", expresó.



"Selena me enferma. Es una persona extremadamente perturbada al pensar que este programa tiene algún tipo de valor social redentor", enfatizó.



En sus declaraciones hace unos días para Radar Online, John Herndon dijo que a través de mensajes enviados a la página oficial de la serie, ha intentado frenar el estreno de la segunda temporada.



La serie "13 Reasons Why" narra los motivos por los que la joven Hannah Baker se suicida, su muerte es el punto de partida de una historia contada por ella misma a través de 13 casetes que grabó antes de quitarse la vida.