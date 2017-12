Gusta en Netflix película de Will Smith

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a las malas críticas que ha recibido la nueva cinta de Will Smith para Netflix, "Bright" (30% de frescura según Rotten Tomatoes), a la audiencia parece haberle gustado.



Ya que en sólo tres días el filme dirigido por David Ayer tuvo más de 11 millones de vistas, igualando la cantidad de personas que asistieron al cine a ver la nueva entrega de "Star Wars: The Last Jedi".



El portal Variety dio a conocer la noticia que recabo la agencia de medición Nielsen.



Aunque son buenos los número que tuvo la película en su primer fin de semana online, según Nielsen, "Bright" fue menos popular que la serie de la misma compañía "Stranger Things", cuya primer capítulo de su segunda temporada temporada fue visto por 15.8 millones de espectadores en los primeros tres días.



A la serie que no le ha ido tan bien, para el costo de producción que tiene que rebasa los 130 millones de dólares, es "The Crown" ya que el primer episodio de su segunda temporada tuvo una baja recepción al registrar una audiencia de sólo 3 millones de espectadores en Estados Unidos en su primer fin de semana.