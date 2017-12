Diez series para quedarte en casa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Año Nuevo es sinónimo de reuniones y comilonas; también de buenos momentos en casa. Para recuperarte de la resaca a gusto, destacan algunas series de televisión que podrán disfrutar en la comodidad del sillón o la cama.



Los servicios de streaming son los preferidos para la hora de maratonear, sin embargo, ¿quién no le ha dado docenas de vueltas al menú y nada se antoja? Es ahí cuando el momento de regresar al tradicional zapping (cambiar rápido de canal) podría ser una buena opción para encontrar algo.



Además de Netflix y similares, los canales de paga FOX, A&E, Lifetime, Warner, TNT, FX, Universal, entre otros, tendrán programación especial. Por ejemplo, el sábado 30, a partir de las 13:30 horas, TNT presentará un maratón de Harry Potter.



El canal presentará cuatro cintas de la saga, como un previo al fin del año. En el mismo canal, el domingo 31 le darán chance a los más pequeños con películas infantiles.



Frozen, Aviones, Ratatouille, Monster University y Lluvia de Hamburguesas 2 atraerán la atención de los niños para prepararlos antes de la gran desvelada y las uvas.



Entre otras opciones a considerar están programas de acción como NCIS: Los Ángeles y NCIS: Nueva Orleáns, ambas están en la programación de A&E después de las 21:00 horas.



FOX también tiene historias de personajes rudos con S.W.A.T. que recién estrenó en octubre y en la que participa Stephanie Sigman (Miss Bala).



La serie también está disponible en la plataforma FOX Play (que ya está incluida con su servicio de televisión de paga).



El próximo año se estrena la nueva temporada de The X Files y, si se quieren poner al corriente de las más recientes aventuras de los agentes del FBI, Mulder y Scully, es momento para hacerlo por FOX.



AXN tendrá maratones de una serie que nunca pasa de moda, Mentes criminales y su versión reciente: Sin fronteras, segunda temporada. La democracia del streaming.



Amazon, Netflix, Claro Video y hasta Blim son los servicios que a la carta tienen opciones no sólo de películas, también de sus producciones originales que están estrenando.



Netflix presentó recientemente la tercera temporada de Fuller house, otra serie que la empresa decidió revivir y que le ha resultado.



También Guillermo del Toro está estrenando la segunda entrega de Trollhunters, su serie animada.



Otras que regresaron con nuevos capítulos fueron Las chicas del Cable y The Crown.



Otro estreno es la película de Will Smith, titulada Bright. Además, el servicio tiene una amplia oferta de series sobre superhéroes.



Amazon es otra opción para ver cosas diferentes. El recién llegado servicio de streaming tiene su propio catálogo con producción original, como la serie de Jean-Claude Van Damme, titulada Jean-Claude Van Johnson y que combina la comedia con la clásica acción del actor.



The Tick, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods y The Grand Tour son algunas series que ofrece la empresa, que además ofrece los primeros 30 días gratis y la posibilidad de pagar 449 pesos por todo un año (38 pesos al mes, el primer año).



Blim sigue alimentándose no sólo del cine nacional (por si te perdiste alguna cinta en la pantalla grande como Todos queremos a alguien, Cómo ser un Latin Lover o la película animada Deep), la plataforma estrena la serie Ay güey.



El programa fue grabado en Acapulco y presenta las aventuras de dos chicas que quieren ser famosas y en su camino se meten en problemas con la justicia.



Claro Video, mientras tanto, estrena nuevas temporadas de otras series reconocidas como Castle, Bates Motel, Homeland, Elementary y Community.