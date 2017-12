'Spinoffs' o 'reboots', lo que viene en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este 2018 estará cargado con varios filmes muy esperados desde hace más de dos años, la mayoría de ellos serán secuelas, spin off o reboots.



La cartelera seguirá recibiendo, como ha sido desde hace una década, blockbusters de superhérores basados en cómics y una que otra película que podría ser la sorpresa. Aquí un breve recuento de lo que viene.



Haz tu cita para el cine



FEBRERO 16

Black Panther. Tras su debut en Civil War, el héroe tendrá su propio filme. Participa Lupita Nyong'o.



16 de marzo

Tomb Raider. Reboot protagonizado por Alicia Vikander, donde Lara Croft impedirá la destrucción mundial.



23 de marzo

Pacic Rim: Uprising. John Boyega será hijo de Pentecost (Idris Elba) y luchará contra nuevas amenazas. ABRIL 13 X Men: The New Mutants. Con un tono oscuro, cinco mutantes buscarán escapar de un psiquiátrico.



25 de mayo

Solo: A Star Wars Story. Spin off a cargo de Ron Howard en donde se explorará la juventud de Han Solo.



1 de junio

Deadpool 2. Secuela del lme de 2016. Dirige David Leitch y se une Josh Brolin como Cable.



14 de junio

Increíbles 2. La secuela empezará donde terminó el filme anterior y explorará los poderes Jack Jack.



22 de junio

Jurassic World: El Reino Caído. Se ubica cuatro años después y los protagonistas deberán elegir salvar a los dinosaurios de un volcán o dejarlos morir.



6 de julio

Ant-Man y la Avispa. Hope Van Dyne se une a Scott Lang como La Avispa y buscarán saber qué pasó con Janet Van Dyne, la Avispa original.



13 de julio

La Monja. Tras aterrorizar a la audiencia en El Conjuro 2, ahora la monja tendrá su propia película en la que participa Demian Bichir como el Padre Burke.



20 de julio

Alita Battle Angel Cinta de Robert Rodriguez, basada en el popular manga de Yukito Kishiro que iba a dirigir James Cameron. Tardó 15 años en realizarse.



17 de julio

Mamma Mia: Here We Go Again! Esta secuela explorará la juventud de Donna, interpretada ahora por Lily James y se unen Cher y Andy García.



5 de octubre

Venom. Spin-off de Sony donde Tom Hardy será el popular villano de Spider-Man. El proyecto lo dirige Ruben Fleischer (Zombieland).



2 de noviembre

X Men: Dark Phoenix. Spin-off de X men donde se tocará la Saga Fenix Oscura; con Sophie Turner y Jessica Chastain.



16 de noviembre

Animales fantásticos: Los crímenes Grindelwald. Spin-off que muestra la enemistad entre Grindelwald y Dumbledore.



23 de noviembre

Ralph el demoledor 2. Ralph y Vanellope irán a Internet si quieren vivir. Se encontrarán con personajes de Star Wars, Disney y Pixar.



13 de diciembre

Aquaman. James Wan dirige el filme que muestra los orígenes de héroe acuático que es parte de La liga de la Justicia.



27 de abril

Avengers: Infinity War. Tercera entrega en la que los superhéroes de Marvel se enfrentarán al villano intergaláctico Thanos.