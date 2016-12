El bikini que marcó a Fisher y a toda una galaxia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carrie Fisher siempre será recordada como la rebelde Leia Organa de Alderaan, quien luchó para acabar con el Imperio en la saga “Star Wars”. Ícono de fuerza y determinación, unas escenas de la primera trilogía quedarán en la memoria de millones de personas, donde ella viste un bikini dorado y que, en muchos círculos de opinión, es considerado un insulto al personaje.En la tercera cinta de la saga, “Star Wars: The Return of the Jedi”, el personaje de Carrie Fisher es obligada por Jabba a ponerse el bikini dorado, vestuario conocido por toda Internet como el de “Leia esclava”.Carrie Fisher no estuvo de acuerdo con el uso del bikini dorado. En declaraciones a The Wall Street Journal en 2015, ella sugirió qué podría decirle un padre a sus hijos sobre el motivo para que Leia tenga ese atuendo en los juguetes de la saga: “Díganles que una babosa gigante me capturó y obligó a ponerme ese estúpido atuendo, así que lo maté porque no me gustó”.En octubre de ese mismo año, Carrie Fisher tuvo por medio de Interview Magazine unas palabras para Daisy Johnson, nueva heroína de la franquicia: “Deberías pelear por tu vestuario (para que no sea muy revelador). No seas una esclava como lo fui yo”.