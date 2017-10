División Minúscula regresa al Metropólitan

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Más de 20 años de amistad son parte de la fórmula que permanece intacta entre los integrantes de División Minúscula. Alex Luque, bajista de la banda, subrayó que es la buena relación que existe entre ellos lo que les permite seguir activos y con una gran amistad, que seguirá incluso el día que decidan dejar de tocar.



"Muchos nos conocemos desde antes de que estuviera el grupo. No hay pelea que nos dure más de una hora, en España estuvimos viviendo todos en el mismo departamento y la relación creo que sí es como de hermanos, y al final del día hay una amistad más allá. Incluso si algún día ya no está División, la amistad va a estar ahí", afirmó.



El músico adelantó que para su presentación de esta noche, además de sorpresas, complacerán con temas de distintos discos. "Con mucho orgullo y felicidad regresamos al Metropólitan después de dos años y para nosotros es el venue en el que más nos gusta tocar. Hemos estado tocando en distintos lugares en la Ciudad de México, desde lugares muy chicos hasta el Auditorio Nacional y el Teatro es nuestro favorito para presentarnos", precisó.



"Vamos a estar tocando canciones de todos los discos y le tenemos una pequeña sorpresa a toda la gente que va a ir, entonces va a ser un set muy completo y muy armado. Habrá unos temas que casi no tocamos en muchos años, entonces va a estar muy entretenido el show para la gente", dijo feliz.