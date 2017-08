Carmen Salinas prefiere los homenajes en vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Carmen Salinas dijo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, que ella prefiere los homenajes en vida, "porque eso indica que estoy haciendo bien mi trabajo y la gente me reconoce".



Así se manifestó la actriz de "Nosotros los guapos" luego de recibir un homenaje por parte de la comunidad latina en esa ciudad, para luego señalar: "Mi casa está llena de reconocimientos por mis actuaciones como imitadora, como comediante, por melodrama, por participar en cine, teatro, televisión y son para mí estos reconocimientos un verdadero halago".



Luego destacó que es una actriz para el pueblo: "He sido la misma desde que comencé esta carrera. Me llevo bien con todos, respeto a todos y hago mi trabajo con mucho amor y respeto".



Luego de este homenaje partió hacia la Plaza México, donde la alcaldesa de Lynwood, California, María Santillán, le entregó las Llaves de la Ciudad y la Estrella Maya (Lamat), que significa los

procesos de la vida, la evolución y su transformación.



Estos reconocimientos los dedicó a los latinos que se alejan de su Patria, para mejorar su nivel de vida y sufren situaciones adversas.



"Para ustedes con todo mi amor. Esto se los dedico a ustedes chiquillos y chiquillas, bombos y bombas. Decirles que también ya develé una estrella, la Estrella Maya", que le otorgó el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.



De acuerdo con un comunicado de la actriz, entre quienes se dieron cita para este homenaje, destacó el club de Oro, comprendido por gente de la tercera edad, quienes coincidieron con el homenaje a Carmen para festejar "El Día del Abuelo".



En medio de gritos de emoción, ¡vivas y porras¡, todos coincidieron en reconocer que Carmen nació con Estrella además de ser la mujer que más se acerca al pueblo.



Plaza México y Fundación Plaza México le entregaron a Salinas en el Paseo de la Fama de esa ciudad la Estrella Lamas, con la cual se reconoce a aquellos que con su esfuerzo, dedicación y talento han destacado en su ejercicio profesional, en actividades comunitarias, proyección de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones.



La Estrella fue diseñada y fundida en bronce para el Paseo de la Fama de Plaza México de Los Ángeles por el escultor mexicano, Oscar Ponzanelli, la cual representa los ciclos armoniosos de cuerpos celestes en sagrada relación, el portal estelar y es conocida en lengua maya como Lamat y simboliza un glifo de origen maya.



La Estrella Lamas lleva grabado el nombre de la actriz y productora y un relieve alusivo al arte escénico y fue depositada en la Explanada de Plaza México ayer 27 de agosto, para rendirle homenaje, por ser una destacada mexicana, con trayectoria en el arte escénico, en México y en el extranjero y por ser además exponente de los valores de la mujer.



Carmen Salinas debutó en televisión en 1964, bajo la dirección de Ernesto Alonso, apareciendo en shows conocidos como "La Vecindad", "La Frontera" (The Border) y "El Chofer", destaca el boletín de prensa.