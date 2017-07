La crítica de EU odia "The Emoji Movie"

(GH)

Este fin de semana se estrenó en Estados Unidos "The Emoji Movie", de Sony Pictures, y los críticos especializados la odiaron.



Este año Sony Pictures tiene tres grandes apuestas en el cine: "Spider-man: Homecoming", que recaudó más de 582 millones de dólares, "Jumanji: Welcome to the Jungle", que se estrenará en diciembre, y "The Emoji Movie", próxima a estrenarse en México.







En el sitio Rotten Tomatoes, que hace un promedio de las calificaciones de la crítica, la película tiene 3 por ciento de “frescura”, algo muy bajo para una cinta alto presupuesto.



De 29 críticos especializados, sólo a uno le ha gustado.