Jesse & Joy le ponen rostro al drama migratorio

CIUDAD DE MEXICO (AP )

Como un dúo mexicano-estadounidense, Jesse & Joy conocen las dificultades de vivir atravesados por la frontera.



“Antes de que cambiaran algunas leyes, cuando estábamos creciendo teníamos que tomar una decisión a los 18 años si queríamos ser mexicanos o si queríamos ser americanos; no se podía la doble ciudadanía.



Mi mamá se estresaba sobre qué sería lo mejor para nosotros”, dijo Joy en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Por fortuna antes de que llegáramos a los 18 años cambió la ley”.



A la cantante y su hermano Jesse, que hoy tienen nacionalidad doble, les conmueve la situación de muchas familias que han quedado divididas cuando los padres tienen una situación migratoria irregular y llegan a ser deportados, mientras sus hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos se quedan bajo la tutela del Estado sin poder reunirse con ellos.



“Nos pega muy de cerca”, dijo Joy. “Sentimos que tenemos el poder de levantar la voz para aquellos que no lo pueden hacer”.



“Un besito más” la compusieron en honor a su fallecido padre, pero fue un admirador el que les hizo verla de otra manera.



“Alguna ocasión durante la gira en Estados Unidos un fan nos dijo que esa canción se la dedicaba a su abuelita que no iba a poder volver a ver porque ya no estaba en el país, estaba deportada”, relató la cantautora.



Fue así como pensaron abordar esta temática en el video oficial de la canción.



El clip, dirigido por el colombiano-estadounidense Simon Brand y lanzado el 11 de julio, presenta la vida de una pareja de inmigrantes latinoamericanos, desde su viaje por la frontera y el nacimiento de su hija en Estados Unidos, hasta el momento en que son deportados.