Megadeth agradecidos de regresar a Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Agradecido de regresar a la ciudad, Megadeth reconoció que su pasada presentación en Tijuana fue recibida de forma excelente por los amantes del metal.



En rueda de prensa ofrecida hace unos momentos, Dave Mustaine consideró importante tener la oportunidad de tocar en Tijuana, considerando que la banda se originó en California.



Reconoció que de alguna manera estaba mal que después de tantos años de tocar en otros puntos del País como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de alguna manera "estaba mal" que no lo hicieran en Tijuana, siendo vecinos de California.



Dave Mustaine Dave Mustaine, David Ellefson, Kiko Loureiro y Dirk Verbeuren se presentarán este domingo como parte del doble cartel principal, junto a Scorpions, de la fecha de cierre del Fronterizo Fest 2018.



Sábado 28



Main Stage (Cabeza)

Mastodon

Gojira

Suicidal Tendencies



Rock Stage 2 (Cabeza)

Three

Alchemy

Sun of These Days

A Great Disgrace

Rotten Maniacs

Casino