Arath de la Torre revela que tiene una enfermedad que podría causarle la muerte

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Buenos días 🙏🏼 Una publicación compartida por Arath De La Torre (@arathdelatorre) el Abr 20, 2018 at 5:26 PDT

El actor Arath de la Torre tiene una enfermedad que puede causarle la muerte si no acata las instrucciones médicas, dijo para Diario Basta.De la Torre comentó que hace años padece la enfermedad de apnea del sueño, que es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente.“Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad “apnea del sueño”, es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico, puedo morir durmiendo”, expresó.Los hijos, quienes no sabían del padecimiento de Arath se sorprendieron al verlo dormir con una maquina y una mascara, tanto que no aguantaron y rompieron en llanto.“Ahora ya están acostumbrados a ver a su papá con una máquina y una máscara y la verdad que he logrado descansar de forma adecuada”, platicó el actor y conductor, para Diario Basta.