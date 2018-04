Cuestionan a Ingrid Coronado por su delgadez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Ingrid Coronado compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que según algunos de sus seguidores luce muy delgada.La conductora de "Venga la alegría" sube diariamente a sus redes sociales el look que usa para el programa matutino, en la instantánea que compartió el viernes varios de los comentarios hacen referencia a que se ve muy delgada."Está súper linda la blusa pero demasiado flaca. Eres muy linda pero no te pases de flaca", "Muy bonita pero muy delgada", "No estas mal.Solo necesitas más peso para verte bien", "Siempre bella pero muy delgada".Otros de los fans de Ingrid reconocieron que se ve mejor que nunca y le pidieron que pasara la receta para verse tan bien a los 43 años.