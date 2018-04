Super Junior se pone latino para su público

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Desde hace un par de años, el k-pop se ha apoderado de los oídos de millones de mexicanos, quienes han recibido con emoción y euforia este género musical y uno de los grupos que inició esta ola fue Super Junior.



Apodados Los Reyes del K-pop, este grupo de seis jóvenes desembarcó esta semana en la Ciudad de México para ofrecer un show en la Arena Ciudad de México y demostrar que para ellos el idioma no es impedimento para ganarse a Latinoamérica.



"Ha sido increíble cómo nos recibe México siempre, es la tercera vez que venimos y cada vez es más impactante que la anterior, si me preguntas qué hace que tengamos éxito te diría que es porque nuestras fans ven que disfrutamos lo que hacemos", detalló Siwon, integrante de la banda.



El éxito que la boyband tiene sobre los adolescentes y jóvenes mexicanos se ha expandido a tal grado que, incluso, muchos fanáticos han aprendido a hablar coreano. Esto ha alentado al grupo a tomar clases de español, y aunque admiten que aún su nivel de fluidez no es óptimo, esperan tener en un futuro temas completamente cantados en la lengua de Cervantes.



"Recibimos millones de mensajes en nuestras redes en coreano y de pronto nos damos cuenta que son de Latinoamérica y principalmente de México y eso es un gran halago para nosotros, por lo que hemos intentado aprender español", detalló Eunhyuk.



Aunque el español aún no lo dominan, un primer paso es su reciente tema "Lo siento" perteneciente a su disco Replay. Este tema es una mezcla de pop y sonidos urbanos, en el que cantan con la artista dominicana Leslie Grace.



"Como banda siempre hemos querido crecer y expandir nuestro sonido, para nosotros empezar a mezclar con otros ritmos como los latinos es algo que nos emociona y nos reta, por eso decidimos hacer esta colaboración que espero haya gustado, porque a nosotros nos divirtió", señaló Sungmin.



A lo largo de sus 13 años de carrera, Super Junior ha lazado 30 albumes y tras ellos, otras gran cantidad de boybands coreanas han aparecido, algo que a los chicos no les molesta, por el contrario, se consideran orgullosos de ser uno de los grupos iniciadores de esta ola del k-pop.



"En los últimos 10 años comenzó el género a exportarse y nos gusta decir que fuimos de los primeros que comenzamos a visitar otros países que antes parecerían imposibles de conquistar", expresó Siwon.



Aunque en este momento gozan de éxito, los chicos están conscientes que nada es para siempre y aunque muchos considerarían que las boyband es una moda que pasará, a ellos les gusta pensar que en su caso, evolucionarán.



"Nos gusta que nuestra música llegue a otros lugares y si nos preguntas hasta cuándo pasará, no lo sabemos, pero definitivamente la música es algo en lo que siempre estaremos porque lo amamos y mientras la gente nos siga pidiendo Súper Junior estará", añadió Sungmin.