Percance adapta su fiesta a los tiempos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El reggaetón ha abierto el camino a los músicos latinos, incluso a aquellos que no transitan en ese género. Con una mezcla de ska, rock y hasta cumbia, los integrantes de la banda costarricense Percance consideran que en un mercado que está inundado del género urbano, se han sabido camuflar.



"El reggaetón en nuestro país es número uno. Cuando tocamos en algún evento de cuatro horas hay tres de reggaetón. No vamos entrar al urbano pero nuestra fiesta se tiene que adaptar a esa tendencia que hay", asegura el vocalista Esteban Ramírez.



El grupo integrado por el bajista Maurizio Luconi y el trompetista Felipe Sandoval, entre otros, se presentará este sábado por la noche en el Foro Indie Rocks como parte de su gira La banda más fiestera.



Los músicos ven el trap y el urbano dos líderes del mercado; un "nuevo pop" del que exponentes provenientes de otros estilos ya forman parte.



"De alguna forma ayuda a abrir un camino aunque mucha gente no lo quiera ver así. Por ejemplo, se logró colocar una canción en español como 'Despacito'; imagino que en otros países donde ni entienden de qué habla, la escuchan", dice Ramírez. "Puede que uno no llegue a usar esa vía pero talvez sí", explica.



Música para soñadores. De acuerdo con Mauricio Luconi, la línea de Percance busca hablar de la fiesta pero también del amor y desamor; los sueños son una de sus principales inspiraciones. Además comentan que sus temáticas se deben al contexto en el que viven en su país donde ven una seguridad política estable.



"Tratamos de alejarnos de lo negativo, de las críticas muy directas para sentirnos como una propuesta más alegre. No tenemos esa forma de atacar sino de decirle al público que trabajando se logran las cosas".



Al llevar su música a otras latitudes los intérpretes de "Así" han podido conocer otras realidades como la vida de los migrantes que los llevó a componer "Pásate"; aun así consideran que no pierden su objetivo.



"Los sueños son nuestro pilar. Lo que les estás dando es un momento de felicidad, y eso buscamos. Independientemente de cuál sea nuestra realidad o a cuál país vayamos", resaltan.



Los músicos, que han compartido micrófono con artistas como Los Auténticos Decadentes en el tema continuarán su paso por México visitando Cuernavaca este domingo.