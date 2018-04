El pop operístico de Il Divo es eterno

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Se formaron en Inglaterra pero su música le ha dado la vuelta al mundo. Así, Il Divo llegó al Auditorio Nacional este jueves por la noche para ofrecer una velada de pop operístico a sus seguidores mexicanos y además, una noche de celebración por 15 años de trayectoria.



Urs Bühler, David Miller, Carlos Marín y Sébastien Izambard arrancaron en suelo mexicano su gira Timeless, donde presentaron las canciones que integran su nuevo material discográfico y que saldrá a la luz el 10 de mayo. "Hello", "Right Here Waiting" y "Angels" fueron los temas con los que iniciaron el concierto.



Las potentes voces y la música crearon un ambiente ideal en el recinto en el que los aplausos agradecían su trabajo cada vez con más fuerza.



Al momento de sonar "Die Zauberflote", de Mozart, uno de los integrantes señaló la importancia que tuvo este gran compositor en la historia pero además, contó que gracias a él es que tuvo sus primeros acercamientos con la música.



De hecho, comentó que su sueño de ser cantante nació precisamente luego de hacerse fan de Mozart. Tras la interpretación de canciones como "All of me", "Quién será" y "Granada", que compusieron el primer acto del espectáculo, el segundo contó con temas como "Grazie Amore", "Unforgettable", "Smile", "Toi Et Moi", entre otras.



Los artistas no se fueron del Auditorio Nacional sin lanzar un "¡Viva México!" que retumbó en el lugar y fue secundado por el público. Su gira Timeless incluye 130 shows este año más otro medio centenar que ya tienen programado para 2019.