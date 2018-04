Juan Carlos Olivas, de actor a montañista

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Juan Carlos Olivas "El Güero" forever in our hearts and minds. Honored and blessed to had him on our team. You will never be forgotten. pic.twitter.com/S5O2kEJkYA — El Chapo (@ElChapoLaSerie) 27 de abril de 2018

Que en paz descanses Mi querido wuerito te vamos a extrañar amigo pero siempre me quedará la… https://t.co/5hNbbfKfeT — MARCO DE LA O (@MARCODELAORIOS) 27 de abril de 2018

El actor Juan Carlos Olivas falleció el jueves por la noche a causa de un cáncer agresivo. Así lo informó su colega de la serie de El Chapo y amigo, Marco de la O."Que en paz descanses mi querido 'Wuerito', te vamos a extrañar amigo, pero siempre me quedará la pantalla para verte amigo. Gracias por ser actor y conocerte. Rest in peace, friend". Escribió el actor en su cuenta de Instagram.Juan Carlos, quien estudiara actuación en la escuela Casa Azul, se hizo popular por su participación en la serie de "El Chapo", donde interpretaba el papel de "El Güero", personaje que hace referencia a Héctor Luis Palma Salazar. En una entrevista otorgada a Univisión, el actor señaló que la historia de Héctor era muy cruda, lo que implicó un gran reto actoral pero al mismo tiempo, un gran disfrute.En televisión participó también en series como "Decisiones", de Telemundo; la co-producción entre Argos y Azteca "Vivir sin ti"; "Secretos de Familia", "Tanto amor" y "Lo que callamos las mujeres" de Azteca.En Teatro actuó en obras como "Historias privadas", "And I love her across the universe" y "Entremeses cervantinos".En cine, actuó en producciones como "2033", "180°", "La extinción de los dinosaurios", "Los hijos de la ruta", "Pamela", "Por amor", entre otras.Entre sus pasiones se encontraba el montañismo. De hecho, era instructor certificado de escalada deportiva. Constantemente compartía en redes el esfuerzo y satisfacción de escalar montañas.También era buzo certificado nivel "advanced" y practicaba Artes Marciales Mixtas.En sus redes sociales se veía el orgullo que sentía por "El Chapo", serie de la que compartía imágenes constantemente.En una publicación de agosto de 2017 se refirió a un proyecto de mover el cine por varios rincones del país, pero del cual no hubo más señales en sus cuentas personales."Pronto llevaremos lo mejor de la cinematografía mundial a nuevas generaciones, comunidades marginadas y de escasos recursos", escribió en una fotografía donde detrás de él se ve un mueble repleto de películas.Además, compartía imágenes con sus familiares. En una foto aparece con una de sus sobrinas, Vania Olivas, quien publicó una imagen de Juan Carlos en su cuenta personal "Te extrañaré mucho, hasta que nos volvamos a encontrar y no es un adiós si no un hasta pronto, te amo".