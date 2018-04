Cartoon Network, 25 años de darle poder a los niños

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cartoon Network lleva 25 años apostando por la irreverencia con responsabilidad. El canal de televisión dice que a lo largo de su historia se ha decidido por caricaturas distintas para que los sueños de los niños se vean reflejados en la pantalla.



Pablo Zuccarino es el vicepresidente del canal para América Latina y dice que cumplir dos décadas y media ha implicado cambiar junto a las generaciones. "Cartoon Network no es un canal didáctico ni educativo para los niños, aquí nos hemos interesado en que nuestras historias reflejen la diversidad, el respeto y que el hecho de ser tú mismo sea lo más fácil y normal.



"Hubo una época en donde las caricaturas de otras producciones tenían personajes para las niñas lindas, sin embargo, nosotros apostamos por el cambio, por una diversidad de niñas que también eran heroínas, como con Las chicas súperpoderosas", dijo Zuccarino.



Levantarse temprano por la mañana para encender el televisor y ver caricaturas como La Vaca y el Pollito, El laboratorio de Dexter y Johnny Bravo, entre otras, era muy común hace más de 20 años. La industria del entretenimiento ha cambiado pero los niños no han dejado de consumir las producciones del canal, ya sea en la tablet, redes sociales o en la televisión tradicional.



Parte de los festejos de Cartoon Network para este año serán el estreno de cuatro nuevas caricaturas y la inversión en producción original con talento mexicano.



"Queremos lanzar otras caricaturas para esta nueva generación de niños. Además hemos encontrado talento extraordinario en México. Villanos este año presentará capítulos de largo formato y ya tenemos cuatro producciones trabajando para estrenar este año", comentó el ejecutivo.



Es así que títulos como Apple and Onion, Summer camp island, The heroic quest of the valiant prince Ivandoe y Victor & Valentino formarán las nuevas propuestas. Victor & Valentino está creada por un joven que tiene raíces latinas. En el primer capítulo de esa caricatura tomarán elementos del Día de Muertos tradicional de México.



"Buscar cosas que hacen empatía con nuestro público local es una de las prioridades y por eso elegimos esta serie, además de que el trabajo que hemos hecho con las casas de animación en México ha generado una relación perfecta con nosotros y nuestro público", agregó.



Villanos se convirtió en las primeras producciones que están manufacturadas en México. Al principio sólo fueron cápsulas breves y ahora el estudio está desarrollando contenido largo.



"Esta estrategia tiene qué ver con un posicionamiento de la marca, ahora que Villanos ya cuenta con esta fuerza, se está apostando por las historias largas. Además, al ser compañías relativamente nuevas es una forma de facilitarle a los chicos el trabajo en lo que agarran más experiencia".



Será este 30 de abril cuando Cartoon Network festeje 25 años y lo hará recordando sus caricaturas clásicas en una máquina del tiempo que se podrá ver en el canal.



A partir de las 10:00 horas transmitirán 10 horas de contenido que comenzarán con un previo de los nuevos shows El mundo de Craig y Manzana y Cebollín, y a medianoche la pantalla volverá a 1993, con clásicos de Hanna-Barbera como Los Supersónicos, Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, pasando por Coraje, el perro cobarde, El laboratorio de Dexter y Johnny Bravo.