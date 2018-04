Se solidarizan Tigres del Norte con migrantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A lo largo de su carrera, Los Tigres del Norte se ha manifestado a favor de la protección a los inmigrantes en diferentes países, además de protestar contra las reformas migratorias de Donald Trump que los desfavorecen.



Jorge Hernández, integrante de la agrupación que interpreta “El inmigrante”, aseguró que los Tigres estuvieron atentos a la historia de la caravana de inmigrantes que viajaron por el tren “La Bestia” y recorrió todo el País hasta llegar a Tijuana, por lo que pide el apoyo de la comunidad mexicana para estas personas.



“He estado viendo las noticias y me di cuenta cuando pasaron por Guadalajara y Hermosillo. Ahorita están en Tijuana y sabemos que ellos buscan el asilo político en esos países, y bueno, acabo de leer que Estados Unidos rechaza todas las personas que vengan a querer entrar a su país, aunque el estado de California tiene otras leyes que no van de acuerdo con Trump”, dijo Jorge Hernández en entrevista para Grupo Healy (GH).



“Queremos desearles a cada una de estas personas que mantengan la calma y vayan por la vía correcta. Sé que es mucha la necesidad, pero creo que ellos tienen permiso del Gobierno mexicano para poder estar en México.



"No debemos rechazarlos, al contrario, hay que apoyarlos. Es importante que demostremos también nuestra fuerza en todos los sentidos y vamos a estar atentos a toda nuestra gente de Guatemala, Costa Rica, Honduras (…) También estamos con ustedes”, continuó.



Y del debate político

Jorge Hernández comentó acerca del Primer Debate Político realizado el pasado domingo 22 de abril y externó a la ciudadanía a votar adecuadamente por el candidato que, a su consideración, pueda ayudar a mejorar al País.



“Vimos el debate un día después, por estar trabajando. Nos dimos cuenta por los slogans, las noticias, pero sobre todo los memes.



"La verdad, esperamos que la ciudadanía mexicana elija a quien prefiera, y esperemos que quien sea el que gobierne sea a nombre de nuestro País.



"México necesita unión, no separación. Solo así saldremos de la categoría de ‘tercer mundo’ y demostraremos lo que estamos verdaderamente hechos”, finalizó.