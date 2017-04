Fyre Festival: de fiesta idílica a pesadilla en Bahamas

(GH)

Idk what people are complaining about, the Kapua Suite at #fyrefest exceeded expectations pic.twitter.com/LxPQahah7x — Gin Baker (@mreymeaux) 28 de abril de 2017

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) 28 de abril de 2017

Las promesas del Fyre Festival se convirtieron en un escenario apocalíptico, a juzgar por las imágenes de los que han logrado aterrizar en las Bahamas, informó El País Los asistentes a este festival llegaron el jueves a la isla con el propósito de vivir una experiencia de ensueño por la que habían pagado hasta 12 mil 780 dólares para encontrarse un campamento lejos de lo que prometían en su publicidad y casi sin luz. Una situación que no han dudado en compartir a través de sus redes sociales y convertir el nombre de este festival en tendencia mundial.El rapero Ja Rule y el empresario Billy McFarland se esconden tras una organización que se excusa ante la falta de experiencia y que ya había recibido su primer fallo con la renuncia de una de las bandas programadas.Blink 182 publicó en su cuenta de Twitter un mensaje el mismo jueves en el que lamentaba no poder actuar en un festival que en su opinión no tenía la calidad que ellos acostumbran ofrecer a sus seguidores.El evento aspiraba a ser un nuevo Coachella y estaba promocionado por influencers y modelos como Bella Hadid o Kendall Jenner. El perdón no ha tardado en llegar por parte de las instituciones de la isla, que pedía disculpas por el caos del festival.Mientras, parte del público ya ha firmado una queja oficial para pedir la devolución de unas entradas por las pagaron desde los mil hasta los 12 mil dólares (alrededor de 247 mil 293 pesos).El festival se celebraría durante dos fines de semana consecutivos y promocionaba la arena blanca y el agua turquesa de las playas de Bahamas, mucho yoga, e incluso yates privados para pasar la noche.La oferta del Fyre Festival era bastante ambiciosa, una paradisíatica estancia en una isla privada y concebida para ser uno de los eventos del año. Un festival con una cartelera musical protagonizada por Major Lazer o Disclosure y que terminó en completo caos.En un comunicado oficial, la organización ha anunciado que "debido a circunstancias ajenas, la infraestructura no estaba preparada a tiempo para cumplir con las expectativas que ofertaba".Los asistentes atrapados en Gran Exuma ya están regresando a Miami y el objetivo es completar este viaje de vuelta antes de que termine la jornada del viernes.