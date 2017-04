Edith González: "Estoy bien de salud, sólo tengo cáncer"

(GH)

Edith González asistió a los premios Luminus, donde expresó positivamente que se encuentra bien, dado que "sólo tengo cáncer", una enfermedad con la que se puede jugar, pero no así con el tratamiento, informó Notimex.



En compañía de su esposo Lorenzo Lazo, la actriz platicó con la prensa unos minutos y agradeció los halagos que le hicieron, pues lució radiante para la ocasión.



González se mostró sonriente y de buen humor pero reconoció que es difícil vivir cuando se encuentra en tratamiento. "Ya he platicado sobre mi enfermedad al respecto en una revista, pero me siento bien.



"De la salud todo bien, sólo tengo cáncer", insistió la actriz, quien debido a la enfermedad y el tratamiento ha perdido su larga cabellera y aunque en otras ocasiones ha utilizado pelucas, esta vez se presentó sin ella.



Comentó que aparecer sin peluca es un símbolo de libertad, "simplemente es lo que es y si me animé a compartir mi experiencia es para enseñar que con el cáncer también se puede jugar, pero con el tratamiento no".



"Lo he dicho y lo he repetido, el cáncer no se toma en serio, lo que se toma en serio es la enfermedad", apuntó la actriz.



En torno a la impresión que le causó la primera vez que se vio en el espejo con esta nueva imagen, expresó: "Ninguna, ha sido divertido y a mi hija Constanza le encantó".



Edith González no ha dejado de trabajar y actualmente filma la cinta "Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido".



Respecto a su regreso a la obra "Aventurera", declaró que el productor Juan Osorio sabe que lo quiere y que su corazón está con él en el musical que ella protagonizó en 1998, bajo la producción en ese entonces de Carmen Salinas.