Televisa dice adiós al certamen Nuestra Belleza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En Televisa, la oficina de Nuestra Belleza México no existe más. Las instalaciones en donde solía estar el centro de operaciones de Lupita Jones está vacío y sellado.



La edición pasada de marzo fue la última y la ganadora de ese concurso, Denisse Franco, llegará a Miss Universo el próximo año preparándose de manera independiente a la televisora, de la mano de Lupita Jones.



La ex Miss Universo anda por los pasillos de la televisora ahora en reuniones y juntas, mientras concreta y anuncia los cambios y transformaciones del certamen de belleza.



Sin el apoyo de Televisa, explica una fuente de la televisora, Jones buscará la forma de sacar adelante el proyecto que ha liderado por más de dos décadas, al tiempo que participa en una serie y prepara su debut en una obra de teatro breve.



Jones, a quien se le ha buscado sin tener respuesta, ha comentado en sus redes sociales que prepara cambios en el certamen y que éstos pueden no gustarle a los tradicionalistas, pero que el certamen continúa.