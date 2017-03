Johansson responde a controversia por "Ghost in the Shell"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Scarlett Johansson respondió a las críticas sobre por qué fue elegida para protagonizar la cinta “Ghost in the shell”, basada en un manga de ciencia ficción, y no fue seleccionada una actriz japonesa.



Entertainment Weekly reportó que la actriz declaró en una entrevista para Good Morning America que el personaje que ella interpreta en realidad no tiene identidad y que está viviendo "una experiencia única en la que tiene un cerebro humano en un completo cuerpo mecánico”.



"Nunca intenté encarnar a una persona de una raza diferente, obviamente. Con suerte, cualquier pregunta que surge sobre mi casting podrá ser respuesta por el público cuando vea la película", agregó la actriz.



Johansson comentó que estaba un poco traumada al final de esta película porque fue mucho trabajo y había un tipo de espacio oscuro en su cabeza.



La actriz conocida por su trabajo en “Avengers” detalló que está de vuelta y que está feliz de encontrarse a ella misma al final de “Ghost in the Shell”.