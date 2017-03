Avances de "Spider-Man" y "Blade Runner" inauguran Cinemacon

LAS VEGAS(AP )

Iron Man tiene a Spider-Man contra las cuerdas.



En el segundo avance de "Spider-Man: Homecoming", que Sony Pictures develó el lunes en CinemaCon, Tom Holland, el nuevo Hombre Araña, es puesto en su sitio por el más experimentado Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr.



El filme, que se estrena el 7 de julio, comienza con Peter Parker (Holland) de vuelta en la escuela tras los sucesos de "Captain America: Civil War", queriendo volver de inmediato a la acción ante la aparición de una nueva amenaza: el supervillano Vulture, encarnado por Michael Keaton.



La conferencia anual de dueños de cines, exhibidores y estudios de Hollywood comenzó el lunes por la noche en el Caesar's Palace de Las Vegas con la presentación de los próximos estrenos de Sony Pictures, que incluyen nuevas versiones que van de "Blade Runner 2049" y "Jumanji: Welcome to the Jungle" a la adaptación de "The Dark Tower" ("La torre oscura") de Stephen King. El estudio también anunció que está adelantando el estreno de "Baby Driver" de Edgar Wright, originalmente programado para agosto, para el 28 de junio.



Ryan Gosling presentó el adelanto de "Blade Runner 2049" en antesala a su estreno del 6 de octubre. La secuela de la épica seminal de Ridley Scott de 1982 comienza con un nuevo policía, el Oficial K interpretado por Gosling, en una misión, pidiendo consejo al Rick Deckard de Harrison Ford.



"Tuve un trabajo una vez", Ford dice en el avance. "Era bueno en él".