Quitan protagónico de "Tierras Salvajes" a Mayrín Villanueva

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque la semana pasada Mayrín Villanueva fue presentada como protagonista de la teleserie “En Tierras salvajes”, la actriz se quedó sin el protagónico y en su lugar entrará Claudia Álvarez.



La decisión fue tomada por cuestiones corporativas de Televisa y no por problemas con la producción.



En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Mayrín dijo que le tocó ser “el conejillo de Indias” en todos los cambios que se están dando en Televisa y no queda más que seguir apoyando las decisiones de la empresa.



“No es algo personal, son cosas que pasan, la empresa decidió que iban a estar dos proyectos al aire en Univisión y no se podían empalmar. Tomaron la decisión que tenía que estar fuera, sí es algo que no se entiende, uno pensaría 'por qué no lo pensaron antes'.



"Esa respuesta yo no la tengo, quisiera que no hubiera pasado esto porque uno se ilusiona con los proyectos. No pasó nada, yo les estaré mandando mis mejores bendiciones, amor, porque es un proyecto hermoso”, explicó.



El productor de “En Tierras Salvajes”, Salvador Mejía, explicó a Grupo Fórmula que la decisión fue tomada porque la teleserie está programada para proyectarse en Estados Unidos en agosto, a través de Univisión.



El problema es que otros proyectos de Mayrín (Mujeres de negro y Mentir para vivir) se empalmarían en su proyección en EU, por lo que se tomó la decisión de sustituirla por otra actriz.



“Hablé con Mayrín, le expliqué la situación y por esas razones no es la primera ni la última; ahí sí manda la programación, sí manda el aire, somos cadenas de transmisión, sí es cierto que la política es no duplicarse; nosotros estábamos muy contentos con Mayrín, un gran ambiente traíamos de trabajo, muchas ganas, una gran experiencia trabajar con ella”, explicó el productor.